Артистка дала совет поклонникам относительно способа питания.

Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая ранее на концерте спела с военным, откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Артистка призналась, что долгое время у нее было расстройство пищевого поведения, и рассказала, как поборола эту проблему.

По словам исполнительницы, с РПП она боролась много лет. Она говорит, что иногда до сих пор испытывает на себе проявления этой проблемы, когда переживает стресс или сложные периоды в жизни. Вероятно, звезда столкнулась с РПП из-за диеты, которую ей назначили в детстве. Ее знаменитость придерживалась длительное время, из-за чего у нее возникли проблемы с питанием.

"Я много лет боролась с расстройством пищевого поведения (РПП). И даже сегодня, когда работаю с психологом и нутрициологом, иногда сталкиваюсь с его проявлениями под влиянием триггерных ситуаций. В детстве из-за проблем с поджелудочной железой мне назначили диету №5, которую я очень не любила", - поделилась Тринчер в интервью для "Люкс ФМ".

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Позже Анна поняла, что не может контролировать свое тело и пищевые привычки и начала искать выход из этой ситуации. Артистке помогло интервальное голодание. Именно этот метод подошел для певицы и помог ей сбалансировать свое питание.

"С возрастом я начала искать более комфортный и естественный подход, который бы позволил восстановить связь с собственным телом и избегать крайностей. Так я открыла для себя интервальное голодание - оно стало для меня оптимальным способом поддерживать баланс. Этот подход позволяет мне регулировать аппетит, избегать переедания, а также наслаждаться тем, что я ем, получая настоящую пользу и энергию", - рассказала звезда.

В дополнение, Тринчер подчеркнула, что те методы, которые подошли ей, необязательно стоит применять всем. У каждого организм реагирует по-разному, поэтому перед изменением рациона и режима своей жизни стоит обратиться к специалистам, говорит исполнительница.

"Однако важно понимать, что питание - очень индивидуальная сфера, и то, что подходит одному человеку, не всегда будет комфортным или полезным для другого. Поэтому перед изменением режима я всегда рекомендую обратиться к диетологу или нутрициологу, которые помогут найти лучший вариант именно для вас. Поддержка специалистов и понимание собственного тела - ключ к здоровым отношениям с едой", - подытожила знаменитость.

Напомним, ранее Анна Тринчер показала забавный инцидент с верблюдом. Певица рассмешила сеть историей о знакомстве с большим мохнатым приятелем.

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