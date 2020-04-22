"Форма рака не смертельная": в СМИ появились новые данные о состоянии Заворотнюк

Медик, который рассказал о диагнозе Заворотнюк не является ее лечащим врачом, однако о звезде он знает со слов коллег.

Врач впервые прокомментировал состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.

Как рассказал специалист КП, недавно знаменитость отпустили домой.

Так, сообщается, что медик, который рассказал о диагнозе Заворотнюк не является ее лечащим врачом, однако о звезде он знает со слов коллег.

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"Актриса наблюдается в Центральной клинической больнице, хотя лежит она не в главной клинике в Москве, а в филиале в подмосковной Барвихе. Недавно ее отпустили домой. Ее диагноз – глиобластома. Но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать", – говорит медик.

"Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата. Лекарство называется кейтруда, это таблетки, противоопухолевое средство. Это таргетная терапия, альтернатива гормональной и химиотерапии. Лекарство доставили из Стэнфордского университета, чьи бывшие выпускники – профессора и изобрели этот медпрепарат нового поколения. Средство порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии. Вариантов лечения предлагалась масса. Первым делом удалили опухоль. Но после удаления появилась вторая опухоль, удалили и ее. Операция прошла успешно. А теперь идет поддерживающее лечение", - добавил врач.

Кроме того, он рассказал, как актриса чувствует себя сейчас:

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Также друг семьи рассказал, что Заворотнюк уже выписали из больницы.

"Настю выписали из больницы! Только что говорил с Петей. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения. О полном выздоровлении пока рано говорить. Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова. Надеемся, этого не случится, - сказал он.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.