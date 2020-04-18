Настя Каменских снялась в дерзком мини (фото)

Исполнительница показала стильный карантинный "лук".

Популярная украинская певица Настя Каменских показала новый карантинный "лук". В этот раз на своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в мини-платье.

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В кадре артистка предстала в белом платье с абстрактным принтом и длинными рукавами. Для снимка Настя собрала кудрявые волосы в хвост.

Дополнила образ Каменских нежным макияжем с акцентом на глаза. На снимке можно оценить, как певица похудела.

"Оставайтесь дома и будьте стильными. 1 или 2?" - поинтересовалась артистка у подписчиков, показав две фотографии.

Ранее солистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая показала новые фото в соблазнительном образе, который пришелся по вкусу ее фанам.