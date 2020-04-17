Солистка группы KAZKA показала "влажные" фото со съемок клипа
18:26, 17 апреля 2020Звезды
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В комментариях восхищены образом певицы в клипе на песню "Палала".
Певица предстала в новом образе / instagram.com/kazka.band
Популярная украинская певица, солистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая показала новые фото в соблазнительном образе, который пришелся по вкусу ее фанам.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала кадры со съемок клипа на песню "Палала", на одном из которых позирует в полупрозрачной кофте.
Обращает на себя внимание на фото "влажный" макияж и волосы певицы. Это придает ее образу сексуальности.
В комментариях восхищены образом певицы в клипе.
"Это были эпические 25 часов съемок", - написала Зарицкая.
instagram.com/kazka.band
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