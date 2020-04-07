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Похудевшая Настя Каменских показала на фото тонкую талию

12:09, 07 апреля 2020
Звезды
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Instagram Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с фанатами свежим фото и дала советы о том, как следить за своим режимом при помощи приложений.

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Снимок Каменских опубликовала в Instagram.

На фото певица позирует в леггинсах и футболке, своей собственной торговой марки, которая открывает ее живот. Отметим, что певице удалось полностью справиться с лишним весом и стать обладательницей тонкой талии. 

Всего за час снимок Каменских собрал почти 100 тысяч лайков. 

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Теги: #певица#Настя Каменских