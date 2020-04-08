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Супермодель Ратаковски похвасталась ягодицами в светлом боди (фото)

18:30, 08 апреля 2020
Звезды
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Instagram Эмили Ратаковски

Снимок она опубликовала в Instagram.

На нем Ратаковски позирует в светлом боди на фоне стены. Часть солнечных лучей падает на ягодицы звезды, тем самым подчеркивая их.

Ратаковски похвасталась ягодицами / Instagram Эмили Ратаковски

Большинство поклонников модели фото оценили и оставили положительные комментарии, расхвалив фигуру Ратаковски.

Как сообщал УНИАН, ранее Ратаковски поделилась с поклонниками еще одним пикантным фото.

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Теги: #Эмили Ратаковски