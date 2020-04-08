Супермодель Ратаковски похвасталась ягодицами в светлом боди (фото)
18:30, 08 апреля 2020Звезды
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Звезда порадовала поклонников новым фото.
Instagram Эмили Ратаковски
Известная модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась со своими поклонниками новым фото.
Снимок она опубликовала в Instagram.
На нем Ратаковски позирует в светлом боди на фоне стены. Часть солнечных лучей падает на ягодицы звезды, тем самым подчеркивая их.
Ратаковски похвасталась ягодицами / Instagram Эмили Ратаковски
Большинство поклонников модели фото оценили и оставили положительные комментарии, расхвалив фигуру Ратаковски.
Как сообщал УНИАН, ранее Ратаковски поделилась с поклонниками еще одним пикантным фото.
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