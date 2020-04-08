Супермодель Ратаковски похвасталась ягодицами в светлом боди (фото)

Звезда порадовала поклонников новым фото.

Известная модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась со своими поклонниками новым фото.

Снимок она опубликовала в Instagram.

На нем Ратаковски позирует в светлом боди на фоне стены. Часть солнечных лучей падает на ягодицы звезды, тем самым подчеркивая их.

Большинство поклонников модели фото оценили и оставили положительные комментарии, расхвалив фигуру Ратаковски.

Как сообщал УНИАН, ранее Ратаковски поделилась с поклонниками еще одним пикантным фото.