Супермодель Эмили Ратаковски показала фото в постели

Модель позирует, лежа обнаженной под одеялом в спальне, выполненной в насыщенных красных тонах.

Известная во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным фото. Читайте такжеСупермодель Ирина Шейк снялась в белье для журнала (фото) Снимок модель разместила в "историях" в своем Instagram. На фото модель позирует, лежа обнаженной под одеялом в спальне, выполненной в насыщенных красных тонах. Судя по подписи, фото было сделано еще полтора года назад.

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