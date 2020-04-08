Супермодель Эмили Ратаковски показала фото в постели
13:56, 08 апреля 2020Звезды
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Модель позирует, лежа обнаженной под одеялом в спальне, выполненной в насыщенных красных тонах.
Instagram Эмили Ратаковски
Известная во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным фото.
Instagram Эмили Ратаковски
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Снимок модель разместила в "историях" в своем Instagram.
На фото модель позирует, лежа обнаженной под одеялом в спальне, выполненной в насыщенных красных тонах.
Судя по подписи, фото было сделано еще полтора года назад.
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