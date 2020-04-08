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Супермодель Эмили Ратаковски показала фото в постели

13:56, 08 апреля 2020
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Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски

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Снимок модель разместила в "историях" в своем Instagram.

На фото модель позирует, лежа обнаженной под одеялом в спальне, выполненной в насыщенных красных тонах. 

Судя по подписи, фото было сделано еще полтора года назад. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски