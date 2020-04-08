У звезды "Кин-Конга" Наоми Уоттс произошел нервный срыв из-за карантина

Актриса оказалась заложницей карантина.

Известная британская актриса, находясь на карантине, не смогла сдержать эмоций и устроила истерику.

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На видео, которое 51-летняя звезда "Кинг-Конга" опубликовала в своем Instagram, попали кадры ее нервного срыва, который произошел на фоне продолжающейся самоизоляции.

По словам самой звезды, за три недели, которые она сидит дома у нее произошло немало бытовых неприятностей, что и вызвало такие безудержные эмоции. "День карантина №756: когда ваш принтер, пылесос и посудомоечная машина ломаются в один и тот же день ....", - подписала видео знаменитость.

Поклонники и звездные коллеги знаменитости искренне посочувствовали ей и поддержали в комментариях. "Плохие новости", - написала в комментариях актриса Джулианна Мур, "Мировая пандемия + отказ устройств = почти апокалипсис", "Мне очень жаль. Но все это на самом деле мелочи. Главное, что все здоровы", - псиали в комментариях подписчики актрисы.