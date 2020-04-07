Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская теперь на карантине вместе

О том, что принц Чарльз выздоровел стало известно 30 марта. Но Камилле пришлось подождать некоторое время, пока завершилась ее самоизоляция.

Переболевший коронавирусную инфекцию принц Уэльский Чарльз уже воссоединился со своей супругой Камиллой.

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Как сообщается на официальном сайте британской королевской семьи принц и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла после двухнедельной самоизоляции снова вместе. Сейчас королевская пара находится в имении Биркголл в Шотландии, передает ТСН.

О том, что принц Чарльз выздоровел стало известно 30 марта. Но Камилле пришлось подождать некоторое время,пока завершилась ее самоизоляция. Теперь же супруги воссоединились.

Вслед за Чарльзом о своем выздоровлении сообщил князь Монако Альбер II. Он также вернулся к семье – супруге княгине Шарлин и детям.

На днях королева Великобритании Елизавета II выпустила очередное обращение к нации. Ее Величество находится на изоляции в Виндзорском замке вместе с 98-летним супругом принцем Филиппом.