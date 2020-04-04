Известная супермодель снялась полностью обнаженной (фото)

На снимке Эмили продемонстрировала роскошную фигуру.

Известная американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена полностью обнаженной.

В посте модель объяснила, что это — архивное фото, а не "карантинное". По словам девушки, сейчас они с мужем (снимок был сделан через полгода после свадьбы Эмили и Себастиана) позируют в толстовках с капюшонами.

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На прикрепленном снимке Ратаковски продемонстрировала роскошную фигуру: идеальный пресс и сочную грудь. Ее супруг прикрывает своими руками самую интимную часть тела.

Модель родилась 7 июня 1991 года. Она имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет Ратаковски подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.

По данным СМИ, при росте 171 см Эмили весит 51-52 кг, а ее параметры - 89-61-87.

Ратаковски известна своими фото топлес, а также по ролям в сериале "Антураж", фильме "128 ударов сердца в минуту", "Исчезнувшей" Финчера, клипу Димы Билана "Неделимые".