Супермодель Эмили Ратаковски обнажила идеальный пресс на фото
09:29, 02 апреля 2020Звезды
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На фото девушка позирует, лежа на диване в коротком топе, который открывает ее идеально плоский живот.
Instagram Эмили Ратаковски
Известная во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным фото.
Instagram Эмили Ратаковски
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Снимок размещен в ее Instagram.
На фото девушка позирует, лежа на диване в коротком топе, который открывает ее идеально плоский живот. Девушка держит на себе ноутбук и в посте рассказывает, что она смотрит и читает на карантине.
Снимок уже набрал почти 700 тысяч лайков от пользователей.
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