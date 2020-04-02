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Супермодель Эмили Ратаковски обнажила идеальный пресс на фото

09:29, 02 апреля 2020
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Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски

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Снимок размещен в ее Instagram.

На фото девушка позирует, лежа на диване в коротком топе, который открывает ее идеально плоский живот. Девушка держит на себе ноутбук и в посте рассказывает, что она смотрит и читает на карантине. 

Снимок уже набрал почти 700 тысяч лайков от пользователей. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски