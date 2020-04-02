Беременная невеста Орландо Блума показалась без макияжа (фото)

Певица Кэти Перри опубликовала "голое" фото.

Невеста Орландо Блума певица Кэти Перри опубликовала фото без макияжа.

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"Голый" снимок она разместила на своей странице в Instagram.

На фото кэти сидит в светлом халате. Ее волосы собраны в неаккуратную прическу и зачесаны на бок. При этом на певице совершенно отсутствует макияж, однако выглядит она потрясающе.

"Прекрасная", "Кожа выглядит великолепно", "Всегда великолепна", "Вы такая красивая мама", - написали поклонники.

Напомним, как сообщал УНИАН, пара Кэти Перри и Орландо Блум скоро станут родителями.