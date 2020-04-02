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Беременная невеста Орландо Блума показалась без макияжа (фото)

23:30, 02 апреля 2020
Звезды
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REUTERS

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"Голый" снимок она разместила на своей странице в Instagram.

На фото кэти сидит в светлом халате. Ее волосы собраны в неаккуратную прическу и зачесаны на бок. При этом на певице совершенно отсутствует макияж, однако выглядит она потрясающе. 

"Прекрасная", "Кожа выглядит великолепно", "Всегда великолепна", "Вы такая красивая мама", - написали поклонники.

Кэти Перри без макияжа / Фото: instagram.com/katyperry

Напомним, как сообщал УНИАН, пара Кэти Перри и Орландо Блум скоро станут родителями.

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Теги: #фото#Кэти Перри#Орландо Блум Кэтти Перри