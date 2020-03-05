35-летняя Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума (фото, видео)

Кэти выпустила клип на новую песню Never Worn White. В нем звезда появилась в полупрозрачном платье, представляя миру свой заметно округлившийся животик.

35-летняя певица Кэти Перри и 43-летний актер Орландо Блум станут родителями.

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Об этом сообщила сама певица, причем довольно необычным способом.

Кэти выпустила клип на новую песню Never Worn White. В нем звезда появилась в полупрозрачном платье, представляя миру свой заметно округлившийся животик. Сингл, к слову, посвящен незамужней девушке, которая находится в ожидании больших жизненных перемен. Для Перри будущий малыш станет первенцем, Блум же воспитывает девятилетнего сына Флинна от бывшей жены, модели Миранды Керр.

Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация о том, что сыгравшая Сансу Старк в "Игре престолов" актриса беременна.