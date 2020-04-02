ФБР задержало рэпера из РФ после снимков в Instagram с пачками денег (фото)

Задержанного обвиняют в отмывании денег через криптовалюты.

Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина Максима Бойко, также известного как Plinofficial среди рэп-исполнителей. Его обвиняют в отмывании денег через криптовалюты, в том числе через уже закрытую торговую площадку BTC-e.

Читайте такжеЗвезду "Отчаянных домохозяек" приговорили к 14 дням тюрьмыКак пишет ТВ Дождь, поводом для начала расследования стали опубликованные в Instagram Бойко фотографии с пачками денег. Он заявил, что заработал 20 тысяч долларов на инвестициях в биткоин и сдаче недвижимости в аренду.

В результате расследования было установлено, что Бойко мог отмывать деньги через биржу BTC-e с 2015 года. Согласно материалам дела, в 2017 году подозреваемый имел около 390 тысяч долларов в криптовалюте. Также его подозревают в сотрудничестве с международной группой киберпреступников QQAAZZ. В США ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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