От сменившего пол певца Оскара отреклись родственники

На нее оказывают давление.

На певца Оскара родом из России, который совершил каминг-аут как трансгендерная женщина по имени Скарлетт, оказывают давление родственники, чтобы она отказался от своего рода и фамилии.

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«Я вне контакта с родителями. Родственники оказывают на меня давление, чтобы я отказалась от своего рода и фамилии. Я считаю, что только один человек вправе лишить меня принадлежности к моей фамилии – это мой отец. Если он примет такое решение, что не хочет более меня знать и видеть, я публично сделаю это», – отметила она.

По ее словам, вся эта «шумиха вокруг признания застала врасплох».

«Это не пиар акция – это моя жизнь. Я понимаю, что моим родителям сейчас непросто от всего этого ненужного внимания. Мой отец всегда был для меня хорошим отцом, и тут нет его упущения в воспитании. Моя идентичность к женскому полу была во мне, насколько я помню, лет с трех. Мое сердце не находит покоя от того, что я – причина его боли сейчас, но я не могу спрятаться. Я не могу не быть собой. Все, чего я хочу – это писать песни и выходить на сцену их петь. Разве есть разница для вас, в каком обличии я буду это делать? Разве я несу кому-то зло, причиняю кому-то вред, пользуясь своим правом прожить жизнь так, как я этого хочу», – добавила Скарлетт.

Ранее УНИАН сообщал, что Скарлетт на данный момент живет в Нью-Йорке и выступает со своим шоу в кабаре-клубе.