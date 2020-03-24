Меган Маркл досрочно лишили королевского статуса - СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишатся своих королевских полномочий 31 марта 2020 года.

Меган Маркл является патроном благотворительной организации Smart Works, однако герцогиня больше не числится королевским лицом на сайте организации.

Об этом сообщает Прямой со ссылкой на издание People.

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Меган является патроном благотворительной организации Smart Works Charity и ассоциации университетов Содружества.

Ранее на сайте организации о Маркл было написано "Наш королевский покровитель, герцогиня". Однако теперь оттуда удалили все упоминания о ней, как о представителе королевской семьи и заменили подпись на "Герцогиня Сассекская".

Похожая ситуация с ассоциацией университетов Содружества. Они убрали с имени Меган "Ее королевское высочество" и оставили лишь титул.

Как сообщал УНИАН, 38-летняя Меган Маркл стала покровителем организации в январе 2019 года. Smart Works помогает безработным женщинам подбирать одежду для собеседования.

8 января герцог и герцогиня Сассекские неожиданно объявили, что отказываются от статуса старших членов семьи и от привилегий, которые он им предоставлял. По слухам, во дворце тяжело восприняли эту весть. Однако позже королева публично поддержала решение внука и его жены.

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишатся своих королевских полномочий 31 марта 2020 года. Они также не смогут использовать бренд Royal Sussex ни в личных, ни в коммерческих целях.

Кроме того, супруги вернут 2,4 миллиона фунтов стерлингов ($3,1 миллиона), затраченных из средств британских налогоплательщиков на ремонт их особняка, и откажутся в дальнейшем от финансовой поддержки государства.

Напомним, что 9 марта принц Гарри и его жена Меган Маркл посетили ежегодную праздничную службу по случаю Дня Содружества.