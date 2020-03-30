США не будут бесплатно защищать принца Гарри и Меган Маркл - Трамп

Президент США заявил, что королевская чета должна самостоятельно платить за свою охрану.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отказываются платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл, которые недавно переехали в Лос-Анджелес.

Одновременно, в своем Twitter Трамп отметил, что является "большим другом и поклонником" королевы Елизаветы, сообщает ТСН со ссылкой на CNBC.

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"Сообщалось, что Гарри и Меган, которые уехали из Британии, будут проживать в Канаде, - говорится в сообщении. - Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за их защиту. Они должны платить".

Вместе с тем, представитель супругов заявил, что обращение к правительству США о предоставлении средств на охрану не планировалось.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

Ранее власти Канады также отказалась оплачивать охрану Гарри и Меган.

Напомним, пара сообщила о решение жить на две страны, Великобританию и Канаду, в заявлении о выходе их из королевской семьи. Это шокировало не только поклонников, но и родных принца. Позже королева Елизавета II все же поддержала желание супругов отказаться от королевских привилегий и сообщила о "переходный период" в этом процессе.

Свое решение принц Гарри объяснил тем, что после бракосочетания с американской актрисой Меган Маркл надеялся, что продолжит служить королеве, но без государственного финансирования. Это оказалось невозможным.

Известно, что принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать титулы Его и Ее Королевского высочества. Также они не будут получать средства на выполнение своих королевских обязанностей.

Вместе с этим супруги согласились возместить средства налогоплательщиков, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Frogmore - он останется их домом в Британии. Обойдется это в паре около 2,4 млн фунтов. Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл должны вернуть британским налогоплательщикам деньги, которые были потрачены на их свадьбу. В целом долг пары на сегодня составляет 5 млн фунтов стерлингов.

Также королева Елизавета II лишила внука и его жену в роли послов молодежи стран Содружества. Поговаривают, что это была одна из самых любимых миссий супругов.

Некоторое время пара проживала в Канаде, где успела вызвать недовольство местных жителей. Канадцы были вынуждены составить петицию с просьбой не покрывать счета королевской чете за помощью налогоплательщиков.

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл зарабатывать себе на жизнь съемкой документальных лент. Пара будет заниматься производством и озвучкой фильмов на социальные темы, таких как психическое здоровье и изменения климата.