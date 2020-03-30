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США не будут бесплатно защищать принца Гарри и Меган Маркл - Трамп

08:07, 30 марта 2020
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Принц Гарри и Меган Маркл / фото REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отказываются платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл, которые недавно переехали в Лос-Анджелес.

Одновременно, в своем Twitter Трамп отметил, что является "большим другом и поклонником" королевы Елизаветы, сообщает ТСН со ссылкой на CNBC.

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"Сообщалось, что Гарри и Меган, которые уехали из Британии, будут проживать в Канаде, - говорится в сообщении. - Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за их защиту. Они должны платить".

Вместе с тем, представитель супругов заявил, что обращение к правительству США о предоставлении средств на охрану не планировалось.

Ранее власти Канады также отказалась оплачивать охрану Гарри и Меган.

Напомним, пара сообщила о решение жить на две страны, Великобританию и Канаду, в заявлении о выходе их из королевской семьи. Это шокировало не только поклонников, но и родных принца. Позже королева Елизавета II все же поддержала желание супругов отказаться от королевских привилегий и сообщила о "переходный период" в этом процессе.

Свое решение принц Гарри объяснил тем, что после бракосочетания с американской актрисой Меган Маркл надеялся, что продолжит служить королеве, но без государственного финансирования. Это оказалось невозможным.

Известно, что принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать титулы Его и Ее Королевского высочества. Также они не будут получать средства на выполнение своих королевских обязанностей.

Вместе с этим супруги согласились возместить средства налогоплательщиков, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Frogmore - он останется их домом в Британии. Обойдется это в паре около 2,4 млн фунтов. Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл должны вернуть британским налогоплательщикам деньги, которые были потрачены на их свадьбу. В целом долг пары на сегодня составляет 5 млн фунтов стерлингов.

Также королева Елизавета II лишила внука и его жену в роли послов молодежи стран Содружества. Поговаривают, что это была одна из самых любимых миссий супругов.

Некоторое время пара проживала в Канаде, где успела вызвать недовольство местных жителей. Канадцы были вынуждены составить петицию с просьбой не покрывать счета королевской чете за помощью налогоплательщиков.

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл зарабатывать себе на жизнь съемкой документальных лент. Пара будет заниматься производством и озвучкой фильмов на социальные темы, таких как психическое здоровье и изменения климата.

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Теги: #США#Дональд Трамп#принц Гарри и Меган Маркл