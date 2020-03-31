Елизавета II под угрозой: у слуги королевы обнаружили коронавирус

Коронавирус подхватил слуга королевы Елизаветы II.

Коронавирус во всем мире насчитывается более 750 тысяч зараженных. Великобритания находится на 7 месте по количеству больных на коронавирусную инфекцию – более 20 тысяч больных.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun, коронавирус диагностировали у слуги 93-летней Елизаветы II, который выгуливал собак королевы, а также приносил ей еду, напитки и письма. Мужчину отправили домой на изоляцию. При этом экспресс-тесты прошли десятки других служащих.

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Результаты тестов оказались отрицательными, но близкие обеспокоены здоровьем королевы, поскольку она находится в группе риска.

"Все в ужасе не только за себя, но и за королеву и ее супруга герцога Эдинбургского", - сказал королевский инсайдер.

После того, как у слуги Елизаветы II подтвердили коронавирус, королева покинула Букингемский дворец и переехала в Виндзорский замок, где она остается в изоляции со своим 98-летним супругом принцем Филиппом.

При этом некоторым работникам королевской семьи было рекомендовано изолировать себя в качестве меры предосторожности. Сейчас королева теперь обходится без каких-либо близких помощников, поскольку королевская семья действуют осторожно, и ограничивает доступ к ней и принцу Филиппу.

Напомним, что коронавирусом заразился сын королевы Великобритании принц Чарльз. И это тоже вызывало беспокойство и королевской семьи, поскольку ему уже 71 год. Однако, вчера стало известно, что он успешно преодолел болезнь и уже не находится в самоизоляции. Его же жена - Камила - все еще находится на карантине.

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