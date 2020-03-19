Королева Елизавета II вместе с любимой дорги покинула Лондон (фото)

Пасхальные каникулы для Ее Величества начались в этом году на неделю раньше.

Королева Елизавета II покинула Букингемский дворец в Лондоне и отправилась в Виндзорский замок, чтобы дистанцироваться от пандемии коронавируса.

Очевидно, в ближайшее время Лондон будет закрыт на карантин, пишет ТСН.

93-летняя королева присоединится к супругу 98-летнему принцу Филиппу, который уже прибыл в Виндзорский замок с Лесной фермы в Сандрингеме.

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Ее Величество держала на коленях любимую дорги (помесь корги и таксы) по кличке Кенди. Королева была без шляпки, в кардигане и стеганой жилетке, с неизменной укладкой и яркой помадой.

Можно предположить, что "за старшего" в Британском королевстве останется принц Уильям. Так как принц Чарльз - первый в очереди престолонаследования - тоже попадает в группу риска. Чарльзу уже 71 год, и он может сильно пострадать от заражения коронавирусом.

Напомним, еще вчера королева проводила последние перед карантином встречи. В частности, она встретилась с капитаном первого ранга Стивеном Мурхаусом и капитаном Ангусом Эссенхая, встреча прошла в зале Queens Private Audience Room Букингемского дворца.