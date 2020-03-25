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71-летний принц Чарльз заразился коронавирусом

12:48, 25 марта 2020
Звезды
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Принц Чарльз / REUTERS

Об этом сообщил Букингемский дворец.

Заразившийся коронавирусом принц Чарльз остается дома в Шотландии, анализ его супруги отрицательный, семейная пара самоизолировалась.

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"Принц Уэльский сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. У принца слабые симптомы заболевания, он сохраняет хорошее состояние здоровья и работает из дома, как делал это в последние несколько дней. Герцогиня Корнуольская также сдала анализ на коронавирус, который показал, что она не заразилась. Согласно рекомендациям правительства пара находится в самоизоляции дома в Шотландии", - говорится в заявлении канцелярии принца.

Анализы были проведены в лаборатории больницы в графстве Абердиншир.

Дворец сообщает, что установить, от кого принц заразился вирусом, не представляется возможным из-за участия Чарльза в большом количестве публичных мероприятий.

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Теги: #принц Чарльз