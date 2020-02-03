Швыряла сковородками: Эмбер Херд призналась, что била Джонни Деппа

В СМИ всплыли аудиозаписи, сделанные во время "терапевтической сессии", которые свидетельствую о том, что Херд была не прочь применить силу к своему звездному мужу.

Долгое время считалось, что в паре Джонни Деппа и Эмбер Херд насилие над женой совершал актер. Однако в СМИ всплыли аудиозаписи, сделанные во время "терапевтической сессии", которые свидетельствую о том, что Херд также была не прочь применить силу к своему звездному мужу.

Об этом пишет Daily Mail.

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Оказывается, Херд посмеивалась над Деппом, что он "убегал" от нее, когда она была в гневе. Депп же говорит, что ушел из дома, потому что жена стала "сумасшедшей и злобной": "Это же не я бросалcя кастрюлями и прочей фигней!» И Херд признает, что так и поступала: "То, что я швырялась кастрюлями и сковородками, не значит, что ты не можешь прийти и постучаться ко мне в дверь…". Херд также бросалась в него цветочными горшками.

На аудиозаписи, датированной 2015 годом, Депп просит супругу успокоиться после очередного конфликта.

"Я не буду драться с тобой. Ты ударила меня прошлой ночью. Я уехал вчера, чтобы ты успокоилась. Любимая, я уже говорил тебе, что дико боюсь, что когда-нибудь такие поступки закончится преступлением", – говорит он.

На что Херд отвечает: "Я жалею, что я не дала тебе пощечину, но я била тебя, ну, не избивала… Я не знаю, как так я на самом деле двинула рукой, но ты же в порядке, я не причинила тебе боли, я не сильно тебя ударила".