Леся Никитюк показала, в каком виде будет ждать Джареда Лето (фото)

Недавно во время онлайн общения Леси Никитюк с поклонниками в Инстаграме к эфиру присоединился солист американской группы 30 seconds to Mars Джаред Лето.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала соблазнительную позу, в которой она собирается встречать Джареда Лето.

На новом снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позирует в костюме кремового цвета в полупрозрачными вставками. Наряд телезвезды состоит из юбки с большим разрезом и короткого топа, которые оголяют живот и ногу.

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"Оделась накрасилась.. пока не звонил", - подписала фото Никитюк, сопроводив пост хештегами #джаред и #дурачоктименіподзвонив.

Таким образом, она отсылает к недавней истории, когда во время ее онлайн общения с поклонниками в Инстаграме к эфиру присоединился солист американской группы 30 seconds to Mars Джаред Лето.

"Повысь шансы: умойся и разденься", "Ты без макияжа и в домашнем намного красивее и милее, ты его видела, он особо не марафетился, когда звонил", "Лесюня, отметь его на фото. Он офигеет"; "Вау, Клеопатра"; "Ну и дурак, раз не звонит"; "Они обычно появляются, когда не накрашена и в домашнем находишься"; "Дурачок прилетит скоро", - писали подписчики Никитюк в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк засветила грудь на новом фото и похвасталась значительным увеличением количества своих подписчиков в Инстаграме.