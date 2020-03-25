Джаред Лето неожиданно ворвался в прямой эфир к Лесе Никитюк и заговорил на украинском (видео)

Артист поинтересовался у Леси, остается ли она дома.

Телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками ярким событием, которое произошло с ней во время прямого эфира в Instagram.

Как рассказала Леся, она в очередной раз общалась онлайн с подписчиками своего блога, как вдруг к ее эфиру присоединился солист американской группы 30 seconds to Mars Джаред Лето.

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От неожиданности Никитюк было трудно удержать эмоции. "О Боже, дурачок! Ты мне позвонил" – сказала ведущая.

"О Боже, о Боже", - продолжала удивленно кричать ведущая. "О Боже", - передразнил ее Джаред на украинском языке.

Леся рассказала Джареду, что она из Украины из города Хмельницкий, и напомнила Лето, что он не раз бывал у нас в Киеве. Артист поинтересовался у Леси, остается ли она дома.