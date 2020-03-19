Джастин Бибер показал, с кем проводит карантин (фото)

Певец опубликовал новый снимок в своем микроблоге.

25-летний певец Джастин Бибер, который вернулся к музыкальной карьере и недавно презентовал сразу два танцевальных клипа, показал, с кем находится во время карантина.

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Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.

"Мой карантинный партнер", - коротко подписал фото певец.

На снимке Джастин Бибер нежно целуется со своей женой Хейли Болдуин.

Поклонникам пришлось по душе такое фото, они отметили, что Бибер и Болдуин прекрасная пара: "Они показывают нам свою любовь", "Прекрасно", "Твоя муза", "Как мило".

Отметим, что супруги не стесняются показывать свои чувства на публике. Джастин Бибер регулярно публикует совместные фото с женой.