Джастин Бибер показал, с кем проводит карантин (фото)
25-летний певец Джастин Бибер, который вернулся к музыкальной карьере и недавно презентовал сразу два танцевальных клипа, показал, с кем находится во время карантина.
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Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.
"Мой карантинный партнер", - коротко подписал фото певец.
На снимке Джастин Бибер нежно целуется со своей женой Хейли Болдуин.
Поклонникам пришлось по душе такое фото, они отметили, что Бибер и Болдуин прекрасная пара: "Они показывают нам свою любовь", "Прекрасно", "Твоя муза", "Как мило".
Отметим, что супруги не стесняются показывать свои чувства на публике. Джастин Бибер регулярно публикует совместные фото с женой.