Лобода в шелковой пижаме показала выдающуюся грудь (фото)
19:10, 19 марта 2020Звезды
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Певица предстала в невероятно роскошном нежном образе с изящно уложенными волосами.
Внушительную грудь певицы на фото подчеркнуло декольте и элегантное кружево / Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода показала стильный кадр из фотосессии, на которой предстала в одной лишь шелковой пижаме.
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Певица предстала в невероятно роскошном нежном образе с изящно уложенными волосами.
Внушительную грудь певицы на фото подчеркнуло декольте и элегантное кружево.
В посте Лобода рассказала, что ей раньше не нравилось ее имя и она рада, что ей удалось сделать брендом свою фамилию.
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