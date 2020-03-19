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Лобода в шелковой пижаме показала выдающуюся грудь (фото)

19:10, 19 марта 2020
Звезды
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Внушительную грудь певицы на фото подчеркнуло декольте и элегантное кружево / Instagram Светлана Лобода

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Певица предстала в невероятно роскошном нежном образе с изящно уложенными волосами.

Внушительную грудь певицы на фото подчеркнуло декольте и элегантное кружево.

В посте Лобода рассказала, что ей раньше не нравилось ее имя и она рада, что ей удалось сделать брендом свою фамилию.

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода