Лобода в шелковой пижаме показала выдающуюся грудь (фото)

Певица предстала в невероятно роскошном нежном образе с изящно уложенными волосами.

Украинская певица Светлана Лобода показала стильный кадр из фотосессии, на которой предстала в одной лишь шелковой пижаме.

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Певица предстала в невероятно роскошном нежном образе с изящно уложенными волосами.

Внушительную грудь певицы на фото подчеркнуло декольте и элегантное кружево.

В посте Лобода рассказала, что ей раньше не нравилось ее имя и она рада, что ей удалось сделать брендом свою фамилию.