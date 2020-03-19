Эшли Грэм показала новое фото с двухмесячным сыном

Модель plus size Эшли Грэм опубликовала в соцсети новое фото с сыном Айзеком, которому вчера исполнилось два месяца.

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Грэм запостила кадр на котором она держит малыша на руках. Она в черном простом платье, а сын полностью без одежды. Эшли целует его в голову и пишет в подписи: "Эти щеки!!! Люблю вас всех!".

Несмотря на домашнюю самоизоляцию в связи с распространением коронавируса, Эшли все равно с украшениями на шее. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а вот макияжа на лице нет. Выглядит модель очень хорошо.

Напомним, ранее Грэм уже показывала, как сидит на карантине дома и писала свои мысли по поводу ситуации, сложившейся в мире с пандемией коронавируса.