Лобода в вульгарном наряде задрала ногу выше головы и разозлила сеть (фото)
Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила поклонников вульгарными фото. На них она в разных позах задирала ноги.
Движение - жизнь» - это девиз нашей семьи!!😬🤘 Сегодня мы с Катей @katya_kuzmenko1 и Евкой осознали, что тренируясь и растягиваясь по 3 -4 часа в день, через месяц будем готовы продефилировать на бодибилдинге😂🤘 А пока наши подготовки в коридорах и «танцы» на сцене Втб 🤪🤘
Читайте также"Смахивает на публичный дом": Седокова удивила сеть вульгарными фотографиями
Провокационные фото Лобода разместила на своей странице в Instagram.
Не всем пользователям сети понравилось такое поведение певицы.
"Все у вас уже все видели и не осталось никакой тайны, а у вас две дочери", "Вторая Волочкова", "А мне кажется, раздвинешь ноги и получишь результат", "Это примерно я, когда показываю, как умею танцевать после одного бокальчика", "Лобода у нас пьяница", - пишут в сети.