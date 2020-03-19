Лобода в вульгарном наряде задрала ногу выше головы и разозлила сеть (фото)

Не всем пользователям сети понравилось такое поведение певицы.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила поклонников вульгарными фото. На них она в разных позах задирала ноги.

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Провокационные фото Лобода разместила на своей странице в Instagram.

Не всем пользователям сети понравилось такое поведение певицы.

"Все у вас уже все видели и не осталось никакой тайны, а у вас две дочери", "Вторая Волочкова", "А мне кажется, раздвинешь ноги и получишь результат", "Это примерно я, когда показываю, как умею танцевать после одного бокальчика", "Лобода у нас пьяница", - пишут в сети.