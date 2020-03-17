"Секс-бомба": Настя Каменских показалась в тоненьком топе (фото)

Фаны, судя по всему, в восторге от снимка артистки.

Известная украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фото из спортзала.

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На снимке артистка предстала в спортивному образе - с распущенными волосами, тоненьком топе пудрового цвета и черных велосипедках. В кадре у нее обнажен живот.

"Я решила мотивировать вас не только словами, но и личным примером и поддержкой, поэтому завтра организовываю нашу совместную утреннюю тренировку!", - написала Каменских.

Поклонники в восторге от такой идеи Насти, многие осыпали ее комплиментами: "Красотка", "Секс-бомба", "Ничего себе!".

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в Instagram пикантным фото, на котором позирует без бюстгальтера.