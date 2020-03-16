"Я говорила с Богом": Леди Гага самоизолировалась дома с собаками (фото)

По словам певицы, она приняла такое решение после консультации с врачами.

Американская поп-певица Леди Гага заявила, что приняла решение самоизолироваться в связи со вспышкой опасного коронавируса нового типа.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

Читайте такжеШварценеггер показал своему песику, как мыть руки: "теперь, ты не заразишься" (видео)«Я поговорила с несколькими учеными и врачами и думаю, что самое полезное, что мы можем сделать сейчас, – это самоизолироваться, а не ходить на массовые мероприятия или тем более общаться с пожилыми людьми. Я бы хотела видеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее этого не делать, чтобы обезопасить их», – написала она.

При этом певица отметила, что сидит дома с собаками, и добавила: «Я люблю тебя, мир. Мы все пройдем через это. Поверьте мне, я говорила с Богом, и он ответил, что у нас все будет хорошо».

Ранее УНИАН сообщал, что в честь Леди Гаги назвали новое насекомое.