Яркий окрас и странные выпуклости: в честь Леди Гаги назвали новое насекомое (фото)

Насекомое получило название Kaikaia gaga.

В честь певицы Леди Гаги назвали новых вид горбаток – группы насекомых, которые относятся к цикадам.

Читайте такжеЛеди Гага снялась для обложки модного журнала в белье и шокировала признанием об изнасиловании (фото)Об этом говорится на сайте университета Иллинойса.

Новых насекомых открыл аспирант университета Брендан Моррис.

По его словам, горбатки самые причудливые насекомые, о которых большинство людей никогда не слышали.

«У них причудливое морфологическое строение, странные выпуклости, похожие на рога или корявые ветви, или грибы. Они имеют либо яркий окрас, либо похожи на листья мертвых растений. Горбатки питаются соком растений. Они являются важным источником пищи для других лесных обитателей», – рассказал Брендан.

Новое насекомое получило название Kaikaia gaga.

«Если и должно быть насекомое, названное в честь Леди Гаги, то это должна быть горбатка, так как этот кузнечик имеет причудливые рога и своеобразное чувство стиля. Они абсолютно не похожи на что-либо, что вы когда-либо видели», – сказал Моррис.

Ранее УНИАН сообщал, что на днях Леди Гага выпустила «инопланетный» клип на песню Stupid Love.