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"Едва не погиб": актер Джаред Лето сорвался со скалы в США

15:15, 08 марта 2020
Звезды
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Камень перетер трос, и актер завис над пропастью / фото: Джаред Лето/Twitter

Об этом он рассказал в Twitter.

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48-летний Джаред Лето пошел в горы вместе с опытным скалолазом, однако в какой-то момент камень перетер трос, и актер завис над пропастью.

«Это день, когда я едва не погиб. Сорвался, когда занимался скалолазаньем с Алексом Хоннольдом. Посмотрел вверх, а спустя несколько мгновений камнем перетерло трос, а я завис в воздухе на высоте около 600 футов (180 метров). Помню, как смотрел вниз, на землю», - поделился Лето.

«Это был странный миг - меньше страха, больше осознания и немного грусти. Адреналин я почувствовал, когда смог вернуться на скалу… В целом было довольно весело», - признался актер.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года голливудский актер и музыкант Джаред Лето шокировал поклонников, появившись в странном наряде с брюхом и уставшим выражением лица.

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Теги: #Джаред Лето