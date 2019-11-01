Джаред Лето шокировал фанов немытыми волосами и большими синяками (фото)
16:20, 01 ноября 2019Звезды
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Фотографы поймали актера в спецодежде цвета хаки, с распущенными немытыми прядями и большими синяками под глазами.
Появились новые фото Джареда Лето / BACKGRID
47-летний голливудский актер и музыкант Джаред Лето на днях появился в странном наряде с брюхом и уставшим выражением лица.
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Об этом пишет Daily Mail.
Фотографы поймали актера в спецодежде цвета хаки, с распущенными немытыми прядями и большими синяками под глазами.
Как оказалось, Лето просто перевоплотился в роль серийного убийцы в новом боевике с Рами Малеком.
BACKGRID
Как сообщал УНИАН, Джаред Лето во время гастролей в Киеве прятал подарки в украинской столице, взял в руки гитару и устроил уличный концерт под открытым небом на пешеходном мосту.
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