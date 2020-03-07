Демократично и стильно: Маган Маркл показала образ total white (фото)

Герцогиня Сассекская в Лондоне ознакомилась технологиями виртуальной реальности.

Меган Маркл и принц Гарри официально вернулись в Великобританию и уже успели посетить в пятницу, 6 марта торжественную церемонию Endeavour Fund Awards-2020, которая состоялась в Лондоне.

Напомним, что с 1 апреля герцог и герцогиня Сассекские перестанут исполнять королевские обязанности, а пока они посещают различные мероприятия согласно протоколу. Так, в пятницу, 6 января, стало известно, что Меган отправилась в Immersive Storytelling Studio в Лондоне при Королевском национальном театре, патроном которого она является, где ознакомилась с применением новых виртуальных технологий, пишет РБК-Украина.

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Также недавно герцог и герцогиня Сассекские посетили Стэнфордский университет, где в образовательную программу также включали презентацию виртуальной реальности, которая позволит учащимся посмотреть на мир глазами другого человека и испытать чужие эмоции.

Меган осмотрела интерактивную экспозицию, которая представлена в рамках национальной выставки "All Kinds of Limbo", которая проходит в лондонской современной галерее Тейт. Жену принца Гарри сопровождала арт-директора студии, которая производит технические решения, Нубия Брэндон и ее голограмма.

Герцогиня Сассекская выбрала для выхода в свет легкую белоснежную блузку с прозрачными рукавами-буфами от Topshop, которая со скидкой стоила около 37 долларов, но сейчас этого артикула уже нет в продаже. Она дополнила свой весенний образ белой юбкой-карандаш с высокой посадкой и небольшим разрезом по центру подола. В качестве аксессуара Меган предпочла маленькую кожаную сумочку с короткими ручками.

Ранее стало известно, что в сеть попало видео, на котором Меган Маркл якобы оттолкнула принца Гарри и прошла вперед на церемонии награждения Endeavour Fund Awards в Лондоне.