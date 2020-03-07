Демократично и стильно: Маган Маркл показала образ total white (фото)
Меган Маркл и принц Гарри официально вернулись в Великобританию и уже успели посетить в пятницу, 6 марта торжественную церемонию Endeavour Fund Awards-2020, которая состоялась в Лондоне.
Напомним, что с 1 апреля герцог и герцогиня Сассекские перестанут исполнять королевские обязанности, а пока они посещают различные мероприятия согласно протоколу. Так, в пятницу, 6 января, стало известно, что Меган отправилась в Immersive Storytelling Studio в Лондоне при Королевском национальном театре, патроном которого она является, где ознакомилась с применением новых виртуальных технологий, пишет РБК-Украина.
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Также недавно герцог и герцогиня Сассекские посетили Стэнфордский университет, где в образовательную программу также включали презентацию виртуальной реальности, которая позволит учащимся посмотреть на мир глазами другого человека и испытать чужие эмоции.
Меган осмотрела интерактивную экспозицию, которая представлена в рамках национальной выставки "All Kinds of Limbo", которая проходит в лондонской современной галерее Тейт. Жену принца Гарри сопровождала арт-директора студии, которая производит технические решения, Нубия Брэндон и ее голограмма.
Герцогиня Сассекская выбрала для выхода в свет легкую белоснежную блузку с прозрачными рукавами-буфами от Topshop, которая со скидкой стоила около 37 долларов, но сейчас этого артикула уже нет в продаже. Она дополнила свой весенний образ белой юбкой-карандаш с высокой посадкой и небольшим разрезом по центру подола. В качестве аксессуара Меган предпочла маленькую кожаную сумочку с короткими ручками.
Yesterday, The Duchess of Sussex, Royal patron of the National Theatre, visited the Immersive Storytelling Studio in London, where emerging technology like Virtual Reality is being used to develop new forms of emotive storytelling. Recently, The Duke and Duchess of Sussex also visited Stanford University where part of their learning journey included a virtual reality presentation that allows the user to experience life through another person’s point of view. The goal of this method of virtual reality is to enable us to better connect and empathise with each other as people, regardless of race, age or nationality. The Duchess is pictured here with Nubiya Brandon and her hologram, featured in the National’s exhibition ‘All Kinds of Limbo’, which is currently being presented at the Tate Modern. Photo © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton
Ранее стало известно, что в сеть попало видео, на котором Меган Маркл якобы оттолкнула принца Гарри и прошла вперед на церемонии награждения Endeavour Fund Awards в Лондоне.