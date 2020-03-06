"Нашла способ управлять мужем": Меган Маркл оттолкнула принца Гарри, чтобы пройти вперед (видео)

Прошел всего день с тех пор как Меган Маркл вернулась в Великобританию для выполнения последних королевских обязанностей, однако герцогиня уже успела попасть в очередной скандал.

Пользователи соцсетей раскритиковали Меган Маркл, которая накануне вместе с принцем Гарри посетила в Лондоне церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards.

Как сообщает издание Daily Express, недовольство фанатов королевской семьи вызвало видео, на котором Меган и Гарри беседуют с гостями. В один из моментов Меган, вклиниваясь между мужем и разговаривающей с ним женщиной, кладет Гарри руку на плечо и фактически отталкивает его в сторону. Принц при этом посторонился, поспешно пропуская супругу вперед.

Читайте такжеПервый выход после Megxit: Меган Маркл и принц Гарри покорили публику эффектным появлением в Лондоне (фото, видео)

Автор видео, королевской корреспондент Ребекка Инглиш подписала ролик: «Знакомое проявление привязанности Меган и Гарри на публике сегодня вечером».

Однако не все согласны с такой формулировкой.

«Это вовсе не проявление привязанности на публике. Это Меган прерывает разговор, оттягивая Гарри назад, чтобы она могла пройти перед ним… Мне все равно, это их брак… Но видео — вполне определенно. Не вводите в заблуждение и не пытайтесь подсластить пилюлю», — написал один из пользователей.

«Я просто глазам своим не могу поверить. Как грубо!», «Она всегда проталкивается вперед», «Я первая! Я первая!» — писали в комментариях.

«Смотрите, как Меган управляет Гарри… Рука на спине означает: „Убирайся с моего пути. Дай сконцентрировать внимание на мне“. И хорошо натренированный Гарри делает то, что ему говорят», — иронически написала в Twitter британская журналистка и телезвезда Кэти Хопкинс.

Some familiar Harry and Meghan PDA’s tonight! pic.twitter.com/YD50fokHV0 — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 5, 2020

Эксперт по языку жестов Джуди Джеймс заявила изданию Daily Mail, что в этот вечер перед зрителями предстала другая версия Меган — более соответствующая шоу-бизнесу, с ярким макияжем, облегающим платьем и сверкающей улыбкой. Гарри выглядел счастливым и гордым женой. И они всеми силами старались посылать публике сигналы о том, что они по-прежнему влюблены друг в друга, довольны ситуацией и находятся в полном согласии.