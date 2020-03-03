"Вот это ножки": Настя Каменских покорила сеть новым фото

Поклонники выразили свое восхищение стильным образом исполнительницы.

Украинская певица Настя Каменских, она же NK, порадовала подписчиков стильным фото.

Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.

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"Как ваш день? ♥ или 🌸?", – лаконично написала звезда.

На снимке Каменских позирует в клетчатом пиджаке красного цвета и черных "велосипедках". Обута певица в туфли в тон пиджаку. Также на артистке цепочка с подвеской, массивные серьги и стильные солнцезащитные очки.

"Вот это ножки", "Шикарная, что скажешь", "Как всегда на Высоте", "Секси гай", "Англо 🇫🇷 стиль", - прокомментировали снимок певицы ее поклонники.

Напомним, ранее Настя Каменских очаровала сеть роскошным образом с нового клипа Lollipop. На фото звезда предстала в роскошном черном платье из перьев.