"Вот это ножки": Настя Каменских покорила сеть новым фото
19:39, 03 марта 2020Звезды
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Поклонники выразили свое восхищение стильным образом исполнительницы.
Каменских взбудоражила сеть новым фото / instagram/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских, она же NK, порадовала подписчиков стильным фото.
Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.
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"Как ваш день? ♥ или 🌸?", – лаконично написала звезда.
На снимке Каменских позирует в клетчатом пиджаке красного цвета и черных "велосипедках". Обута певица в туфли в тон пиджаку. Также на артистке цепочка с подвеской, массивные серьги и стильные солнцезащитные очки.
"Вот это ножки", "Шикарная, что скажешь", "Как всегда на Высоте", "Секси гай", "Англо 🇫🇷 стиль", - прокомментировали снимок певицы ее поклонники.
Напомним, ранее Настя Каменских очаровала сеть роскошным образом с нового клипа Lollipop. На фото звезда предстала в роскошном черном платье из перьев.
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