"Красотка невероятная!": Каменских очаровала сеть роскошным образом (фото)
15:45, 26 февраля 2020Звезды
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Поклонники певицы в комментариях отметили, что она потрясающе выглядит.
Снимок всего за час собрал 45 тысяч лайков / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских очаровала сеть роскошным образом из нового клипа Lollipop.
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Снимок появился на ее странице в Instagram.
На фото Каменских позирует в роскошном черном платье из перьев. На лице у нее густой макияж, а волосы зачесаны назад.
Поклонники певицы в комментариях отметили, что она потрясающе выглядит. Снимок всего за час собрал 45 тысяч лайков.
"Красотка невероятная!", "Черный лебедь", "Шикарная", - написали поклонники.
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