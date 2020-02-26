"Красотка невероятная!": Каменских очаровала сеть роскошным образом (фото)

Поклонники певицы в комментариях отметили, что она потрясающе выглядит.

Украинская певица Настя Каменских очаровала сеть роскошным образом из нового клипа Lollipop.

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Снимок появился на ее странице в Instagram.

На фото Каменских позирует в роскошном черном платье из перьев. На лице у нее густой макияж, а волосы зачесаны назад.

Поклонники певицы в комментариях отметили, что она потрясающе выглядит. Снимок всего за час собрал 45 тысяч лайков.

"Красотка невероятная!", "Черный лебедь", "Шикарная", - написали поклонники.