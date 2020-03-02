Мышка, Манюня, Машильда: Полякова трогательно поздравила дочь с днем рождения (фото)

Дочери знаменитой певицы исполнилось 15 лет.

Известная украинская певица Оля Полякова очень трогательно и тепло поздравила дочь с днем рождения.

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Свое поздравление певица опубликовала на странице в Instagram.

"Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем, совсем другая, намного лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее! Пусть все эти прекрасные качества помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова, моя прекрасная, умная и смелая девочка. Люблю тебя, Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька!" - такое поздравление опубликовала Полякова.

При этом пост она дополнила несколькими снимками дочери.

Поклонники тут же присоединились к поздравлению: "Если мама королева ночи, то дочь королева мира. С днюшкой дочурку", "Такая красавица и так похожа на маму", "Красотка ещё та. Будь счастлива, и пусть все мечты сбываются".

Как сообщал УНИАН, в новом сезоне «Рассмеши комика» Оля Полякова станет партнершей Евгения Кошевого, а участниками проекта станут известные юмористы, актеры, участники stand-up проектов и популярные медийные личности.