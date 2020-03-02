Мышка, Манюня, Машильда: Полякова трогательно поздравила дочь с днем рождения (фото)
Известная украинская певица Оля Полякова очень трогательно и тепло поздравила дочь с днем рождения.
Читайте такжеДжастин Бибер показал страстный поцелуй с супругой (фото)
Свое поздравление певица опубликовала на странице в Instagram.
"Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем, совсем другая, намного лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее! Пусть все эти прекрасные качества помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова, моя прекрасная, умная и смелая девочка. Люблю тебя, Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька!" - такое поздравление опубликовала Полякова.
При этом пост она дополнила несколькими снимками дочери.
Поклонники тут же присоединились к поздравлению: "Если мама королева ночи, то дочь королева мира. С днюшкой дочурку", "Такая красавица и так похожа на маму", "Красотка ещё та. Будь счастлива, и пусть все мечты сбываются".
Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем ,совсем другая, на много лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее!Пусть все эти прекрасные качества , помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасная ,умная и смелая девочка❤️❤️❤️люблю тебя Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька! @mashapolyakova
Как сообщал УНИАН, в новом сезоне «Рассмеши комика» Оля Полякова станет партнершей Евгения Кошевого, а участниками проекта станут известные юмористы, актеры, участники stand-up проектов и популярные медийные личности.