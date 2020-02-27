Оля Полякова заменила Зеленского и предупредила, что покорить ее будет непросто

Певица призналась, что любит деньги.

Уже скоро на «1+1» состоится премьера нового сезона «Рассмеши комика». Партнершей Евгения Кошевого станет украинская певица Оля Полякова.

Читайте также"Служанка народа": Оля Полякова показала провокационное фотоОб этом сообщает пресс-служба телеканала

«Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное, чтобы они действительно были остроумными. Но деньги я люблю не меньше, и не хочу их кому-то отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников «Рассмеши комика», что меня покорить будет непросто. Не думайте, что я дурносмех. Нет, работу свою знаю хорошо и рассмешить меня будет трудно», – прокомментировала Полякова.

Отмечается, что участниками нового сезона станут известные юмористы, актеры, участники stand-up проектов и популярные медийные личности, которые будут представлять такие города: Житомир, Сумы, Харьков, Киев, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Львов и Хмельницкий.

Как известно, ранее партнером Евгения Кошевого в «Рассмеши комика» был Владимир Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Оля Полякова и Dzidzio вместе снимутся в фильме «Звезды по обмену».