Дорофеева в окружении мужчин села в позу собаки и выставила язык (фото)

Поклонники Дорофеевой отметили, что певица очень часто фотографируется среди мужчин.

Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников жизнерадостной фотографией в окружении команды «Лови кураж» на «Лиге смеха».

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Новую фотографию певица опубликовала в своем Instagram.

«Ох, ребята! Сезон «Лига смеха» будет жесть!! Не пропусти! И счастлива вас познакомить со своей первой командой «Лови кураж»! Молодые, драйвовые, перспективные и талантливые», - написала она.

Сама Дорофеева на фото - в мощных ботинках, черных штанах, маячке и клетчатой рубашке.

«Вы везде возле парней», «Позиция человек-паук», «Какие котики», «Надюша, красотка, как всегда», «Какая красивая леди», «На стиле», «Ах ты ж лягушка», - комментировали поклонники Дорофеевой.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева в очередной раз поразила энергичностью и оптимизмом, рассмешив поклонников забавным видео того, как начинает свой день.