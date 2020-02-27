53-летняя Сальма Хайек показала идеальную фигуру на красной дорожке Берлинале (фото)
Минувшим вечером в рамках 70-го Берлинского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма "Неизбранные дороги", снятого режиссером Салли Поттер. Вместе с ней на красную ковровую дорожку вышли исполнители главных ролей: Эль Фаннинг, Сальма Хайек и Хавьер Бардем.
Читайте также"Старовато выглядите": Каменских и Потап разочаровали сеть "помятыми" лицами (фото)Фотографии с мероприятия публикует агентство REUTERS.
Все три звезды выбрали для фестивальной премьеры образы total black. 21-летняя Эль Фаннинг надела бархатное платье с шелковыми деталями из коллекции Armani Privé. Выбор 53-летней Сальмы Хайек пал на платье без рукавов, расшитое кристаллами и бисером.
Премьера картины запланирована на 23 апреля.