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53-летняя Сальма Хайек показала идеальную фигуру на красной дорожке Берлинале (фото)

13:25, 27 февраля 2020
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Сальма Хайек / REUTERS

Минувшим вечером в рамках 70-го Берлинского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма "Неизбранные дороги", снятого режиссером Салли Поттер. Вместе с ней на красную ковровую дорожку вышли исполнители главных ролей: Эль Фаннинг, Сальма Хайек и Хавьер Бардем.

Читайте также"Старовато выглядите": Каменских и Потап разочаровали сеть "помятыми" лицами (фото)Фотографии с мероприятия публикует агентство REUTERS.

Все три звезды выбрали для фестивальной премьеры образы total black. 21-летняя Эль Фаннинг надела бархатное платье с шелковыми деталями из коллекции Armani Privé. Выбор 53-летней Сальмы Хайек пал на платье без рукавов, расшитое кристаллами и бисером.

Премьера картины запланирована на 23 апреля.

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Теги: #актриса#Берлинале