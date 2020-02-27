53-летняя Сальма Хайек показала идеальную фигуру на красной дорожке Берлинале (фото)

Выбор 53-летней Сальмы Хайек пал на платье без рукавов, расшитое кристаллами и бисером.

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