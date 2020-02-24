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Алла Пугачева вызвала бурную реакцию новым фото

08:22, 24 февраля 2020
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Пугачева предстала в черном одеянии / instagram.com/goar_muradyan

Известная певица Алла Пугачева в свои 70 лет прекрасно выглядит. Поэтому и не странно, что каждый ее выход в свет сопровождается обсуждением ее внешности.

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Новое фото с Примадонной на своей странице в Instagram опубликовала фотограф Гоар Мурадян.

Так, Алла Борисовна появилась на публике и поразила изменениями во внешности: на лице не видно ни одной морщинки. На глаза она нанесла стрелки, на губы - прозрачный блеск. Кудрявые волосы Пугачевой распущены, а челка ее заметно молодит. 

Фото с исполнительницей вызвало бурную реакцию в сети. "Красавица Алла", "Номер один", "Алла Пугачева - это любовь", - пишут в комментариях под ним. 

Ранее сообщалось, что в последнее время Алла Пугачева заметно преобразилась, из-за чего многие не узнают ее.

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Теги: #фото#Алла Пугачева