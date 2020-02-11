"Какой-то ад с лицом": Алла Пугачева шокировала внешним видом (фото, видео)

Отметим, что в свои 70 лет артистка выглядит значительно лучше, чем раньше. Некоторые считают, что все это - из-за пластических операций.

Известная певица Алла Пугачева в последнее время заметно преобразилась: многие не узнают прежнюю Примадонну.

Так, на Telegram-канале Super появилось видео с Аллой Борисовной. Она пришла на премьеру фильма "Лед-2" в московском "Октябре" и многих озадачила своей внешностью.

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Пугачева предстала с полусобранными кудрявыми волосами и неброским макияжем. Заметно, что ее лицо изменилось.

Примадонна пришла на кинопремьеру в черном худи оверсайз и обтягивающих штанах такого же цвета.

Отметим, что в свои 70 лет артистка выглядит значительно лучше, чем раньше. Многие говорят, что Пугачева перекроила лицо или же постоянно прибегает к "уколам красоты".

"У Пугачевой какой-то ад с лицом. Как параличом разбило", - пишет Telegram-канал "НеМалахов" о серии свежих снимков с Примадонной.

Также сообщалось, что в кинотеатре "Октябрь" в центре Москвы во время премьерного показа фильма "Лед-2" произошло возгорание проводки. Всех посетителей эвакуировали.

Ранее Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала свой слишком яркий утренний макияж.