"Возраста добавила": Седокова удивила переменами во внешности (фото)

Седокова сменила рыжий цвет волос на темно-русый, а также обрезала челку.

Украинская певица Анна Седокова покрасила волосы в другой оттенок и сделала челку.

Певица опубликовала фотографию, где предстала в новом имидже. Седокова сменила рыжий цвет волос на темно-русый, а также обрезала челку.

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"Мои весенние перемены", - подписала фото она.

Стоит сказать, что не всем поклонникам понравились изменения во внешности певицы. Многие из них сочли, что без челки Седоковой было лучше.

"Челка - это ужас", "Без челки было лучше", "Возраста добавила челочка", "Без челки круче, но для весенних перемен вполне", - написали ей в комментариях.