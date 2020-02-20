цей матеріал доступний українською

"Возраста добавила": Седокова удивила переменами во внешности (фото)

14:51, 20 февраля 2020
Звезды
273 0
Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova

Певица опубликовала фотографию, где предстала в новом имидже. Седокова сменила рыжий цвет волос на темно-русый, а также обрезала челку. 

Многие поклонники сочли, что без челки Седоковой было лучше / Instagram Анна Седокова

Читайте такжеДочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга снялась в порно (фото)

"Мои весенние перемены", - подписала фото она. 

Стоит сказать, что не всем поклонникам понравились изменения во внешности певицы. Многие из них сочли, что без челки Седоковой было лучше. 

"Челка - это ужас", "Без челки было лучше", "Возраста добавила челочка", "Без челки круче, но для весенних перемен вполне", - написали ей в комментариях. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Анна Седокова