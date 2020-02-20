"Возраста добавила": Седокова удивила переменами во внешности (фото)
14:51, 20 февраля 2020Звезды
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Седокова сменила рыжий цвет волос на темно-русый, а также обрезала челку.
Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova
Украинская певица Анна Седокова покрасила волосы в другой оттенок и сделала челку.
Певица опубликовала фотографию, где предстала в новом имидже. Седокова сменила рыжий цвет волос на темно-русый, а также обрезала челку.
Многие поклонники сочли, что без челки Седоковой было лучше / Instagram Анна Седокова
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"Мои весенние перемены", - подписала фото она.
Стоит сказать, что не всем поклонникам понравились изменения во внешности певицы. Многие из них сочли, что без челки Седоковой было лучше.
"Челка - это ужас", "Без челки было лучше", "Возраста добавила челочка", "Без челки круче, но для весенних перемен вполне", - написали ей в комментариях.
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