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"Богиня": Наоми Кэмпбелл в постели засветила обнаженную грудь

19:42, 17 февраля 2020
Звезды
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Кэмпбелл показала роскошное "голое" селфи / instagram/naomi

Откровенное фото 49-летняя звезда разместила на своей странице в Instagram.

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Так, в этот раз Кэмпбелл обошлась без дорогих нарядов, подиумов и съемок папарацци. В кадре она лежит в кровати голая, демонстрируя свою грудь. Нижняя часть тела звезды скрыта под одеялом.

"Воскресное селфи", – подписала фото супермодель.

Поклонники высоко оценили смелый снимок Кэмпбелл и забросали топ-модель комплиментами.

«Королева», «Сладкая Наоми», «Почему вы такая прекрасная», «Выглядите изумительно», «Богиня», – написали в комментариях.

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл приняла участие в рекламной кампании новой коллекции весна-лето 2020 Vivienne Westwood, снявшись обнаженной и высоких каблуках.

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Теги: #модель