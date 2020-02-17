"Богиня": Наоми Кэмпбелл в постели засветила обнаженную грудь

Поклонники высоко оценили смелый снимок 49-летней топ-модели и забросали ее комплиментами.

Знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников очередным пикантным снимком, вызвав настоящий фурор.

Откровенное фото 49-летняя звезда разместила на своей странице в Instagram.

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Так, в этот раз Кэмпбелл обошлась без дорогих нарядов, подиумов и съемок папарацци. В кадре она лежит в кровати голая, демонстрируя свою грудь. Нижняя часть тела звезды скрыта под одеялом.

"Воскресное селфи", – подписала фото супермодель.

Поклонники высоко оценили смелый снимок Кэмпбелл и забросали топ-модель комплиментами.

«Королева», «Сладкая Наоми», «Почему вы такая прекрасная», «Выглядите изумительно», «Богиня», – написали в комментариях.

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл приняла участие в рекламной кампании новой коллекции весна-лето 2020 Vivienne Westwood, снявшись обнаженной и высоких каблуках.