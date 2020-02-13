Леся Никитюк запела и выпустила первую сольную песню (видео)
10:00, 13 февраля 2020Звезды
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Украинская телеведущая дебютировала в роли певицы.
Никитюк начала петь / Instagram Леся Никитюк
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк презентовала свою первую сольную работу.
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Клип на песню под названием "Ямы" был опубликован на канале ведущей на YouTube.
Новая песня стала саундтреком к авторской телепрограмме Никитюк «LeМаршрутка».
На своей инстаграм-странице известная телеведущая сообщила, что перестает петь в караоке. "Еще 8 песен и альбом будет", - написала Никитюк.
Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк "засветила" обнаженную грудь. Известная украинская телеведущая опубликовала соблазнительное фото топлесс.
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