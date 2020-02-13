Леся Никитюк запела и выпустила первую сольную песню (видео)

Украинская телеведущая дебютировала в роли певицы.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк презентовала свою первую сольную работу.

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Клип на песню под названием "Ямы" был опубликован на канале ведущей на YouTube.

Новая песня стала саундтреком к авторской телепрограмме Никитюк «LeМаршрутка».

На своей инстаграм-странице известная телеведущая сообщила, что перестает петь в караоке. "Еще 8 песен и альбом будет", - написала Никитюк.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк "засветила" обнаженную грудь. Известная украинская телеведущая опубликовала соблазнительное фото топлесс.