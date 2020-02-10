Леся Никитюк "засветила" оголенную грудь (фото)

Для своей новой фотосессии Леся Никитюк позирует, сидя на диване топлес и прикрывая грудь рукой.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала соблазнительное фото топлес.

На снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позирует, сидя на диване топлес. Оголенную грудь Никитюк прикрыла рукой.

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Также образ звезды дополняли плотно обтягивающие сапожки-брюки. Их телесный цвет создает иллюзию того, что на фото Никитюк сидит полностью обнаженной.

Авторами новой фотосессии выступил дуэт фотографов Vicoolya & Saida.

"Слышишь..", - прокомментировала пост украинская певица и модель, звезда Playboy Даша Астафьева. "Огонь!", - добавила в комментариях известная украинская теннисистка Элина Свитолина.

Другие подписчики также расхваливали звезду Никитюк: "Леся показала сисю"; "И кто же это нас голенькую фоткал"; "Очень длиннннннннные ноги"; "Какая богиня"; "Красотка"; "Ооооо, порно фото"; "А сисько то вот они"; "Лэся огонь", - писали поклонники ведущей.

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала новое сексуальное фото с отдыха на море в ОАЭ.