Новый клип Насти Каменских: певица назвала дату премьеры (фото)

В ролике девушка предстает в кружевном белом корсете и широких черно-белых брюках.

Украинская певица Настя Каменских назвала доту выхода клипа на композицию Lollipop, которую она записала в дуэте с испанским певцом Хуаном Маганом.

Читайте такжеНастя Каменских показала, как выглядит без макияжа (фото)Новый снимок с Маганом Каменских опубликовала в своем Instagram.

«В эту пятницу. Не могу дождаться, когда поделюсь с вами нашим горячим сотрудничеством с @juanmagan и представлю официальное музыкальное видео #Lollipop», – отметила она в подписи к фото.

Клип выйдет 14 февраля в День святого Валентина.

Ранее УНИАН сообщал, что Каменских поделилась отрывком из нового клипа. В ролике девушка предстает в кружевном белом корсете и широких черно-белых брюках.