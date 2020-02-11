Новый клип Насти Каменских: певица назвала дату премьеры (фото)
19:40, 11 февраля 2020Звезды
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В ролике девушка предстает в кружевном белом корсете и широких черно-белых брюках.
Клип выйдет 14 февраля в День святого Валентина / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских назвала доту выхода клипа на композицию Lollipop, которую она записала в дуэте с испанским певцом Хуаном Маганом.
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«В эту пятницу. Не могу дождаться, когда поделюсь с вами нашим горячим сотрудничеством с @juanmagan и представлю официальное музыкальное видео #Lollipop», – отметила она в подписи к фото.
Клип выйдет 14 февраля в День святого Валентина.
Ранее УНИАН сообщал, что Каменских поделилась отрывком из нового клипа. В ролике девушка предстает в кружевном белом корсете и широких черно-белых брюках.
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