Каменских показала горячий отрывок клипа к новой песне на испанском (видео)
21:00, 06 февраля 2020Звезды
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Новинка выйдет 14 февраля.
Украинская певица Настя Каменских приготовила очередную испаноязычную новинку. Красотка записала песню с испанским певцом Хуаном Маганом. Композиция называется Lollipop.
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Отрывок из нового клипа певица опубликовала в своем Instagram.
В ролике девушка предстает в кружевном белом корсете и широких черно-белых брюках. На кадрах также появляется и Хуан Маган.
Новинка выйдет 14 февраля.
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