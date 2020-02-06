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Каменских показала горячий отрывок клипа к новой песне на испанском (видео)

21:00, 06 февраля 2020
Звезды
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Украинская певица Настя Каменских приготовила очередную испаноязычную новинку. Красотка записала песню с испанским певцом Хуаном Маганом. Композиция называется Lollipop.

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Отрывок из нового клипа певица опубликовала в своем Instagram.

В ролике девушка предстает в кружевном белом корсете и широких черно-белых брюках. На кадрах также появляется и Хуан Маган.

Новинка выйдет 14 февраля.

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Теги: #певица#Настя Каменских