Выход новой "королевской четверки": принцы Уильям и Чарльз с супругами посетили реабилитационный центр (фото, видео)

После отъезда в Канаду принца Гарри и его жены Меган Маркл члены британской королевской семьи усиленно взялись за работу, стремясь возместить отсутствие «дезертировавших» герцога и герцогини Сассекских.

Сегодня герцоги Кембриджские вместе с принцем Уэльским Чарльзом и его супругой герцогиней Корнуольской Камиллой нанесли визит в оборонно-медицинский реабилитационный центр Стэнфорд Холл в Лафборо, где у них запланирована встреча с его пациентами и сотрудниками.

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В этом центре оказывают неврологическую помощь и проводят физическую реабилитацию с использованием адаптированных тренажерных залов военным вооруженных сил Великобритании. Он был открыт в июне 2018 года принцем Уильямом, который является патроном благотворительной организации, проводившей сбор средств на его строительство, пишут Факты.

The Prince of Wales, Duchess of Cornwall and the Duke and Duchess of Cambridge arrive for a rare joint engagement @dms_dmrc - the four senior royals will be touring the amazing facilities available to injured service personnel here in Nottinghamshire pic.twitter.com/COQQbQaqLS — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 11, 2020

"Королевская четверка" пообщалась с персоналом и пациентами больницы. В том числе посетили местный тренажерный зал. Уильям попробовал сыграть в баскетбол, сидя в инвалидной коляске. А Чарльз помог ему сделать бросок, подкатив сына поближе к корзине.

На публике 38-летняя Кейт Миддлтон появилась в темно-синем жакете и юбке от Alexander McQueen. Свой образ герцогиня дополнила маленькой черной сумочкой и замшевыми сапогами.

72-летняя герцогиня Корунольская Камилла явилась в темно-зеленом шерстяном пальто от Mr Roy. Камилла была в шляпе (в которой она вышла из машины, но позже сняла в помещении). Кейт — с непокрытой головой, несмотря на то, что шел дождь с градом. Обе были в сапогах — по погоде. Кейт — на высоких каблуках, Камилла выбрала более устойчивую обувь.

Lovely scenes here today between father and son - Charles and William on the basketball court....with an affectionate shoulder squeeze from Pops! @dms_dmrcpic.twitter.com/QPBySrbT5G — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 11, 2020

Отмечается, что в предыдущий раз Уильям и его отец с супругами выходили в свет вчетвером в 2011 году. Пользователи соцсетей уже назвали принца Уильяма, его жену, отца и мачеху новой «королевской четверкой». После свадьбы принца Гарри фанаты королевской надеялись, что «великолепной четверкой» станут Кембриджи и Сассексы. Однако Гарри и Меган Маркл, напротив, отделились от Уильяма и Кейт, выехав из Кенсингтонского дворца основав собственный офис, занявшись собственными проектами. А затем и вовсе отказались выполнять свои королевские обязанности и переехали в Канаду.

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Надо сказать, что сегодня королевская семья оказалась в центре внимания и по другому поводу — и без того не слишком частый совместный выход в свет Кейт Миддлтон, принцев Уильяма и Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы затмила новость о разводе старшего внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса и его жены Отем. Супруги решили расстаться после 12 лет брака, а инициатором разрыва выступила Отем. Что послужило причиной разлада в семье, пока не сообщается.

Несмотря на обрушившиеся в последнее время довольно шокирующие новости для королевской семьи, Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают выполнять свои королевские обязанности — так, в ближайшее время они планируют отправиться в тур в Австралию, чтобы поддержать жертв лесных пожаров.