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Выход новой "королевской четверки": принцы Уильям и Чарльз с супругами посетили реабилитационный центр (фото, видео)

16:45, 11 февраля 2020
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Принц Чарльз, герцогиня Корнуольская, принц Уильям и Кейт Миддлтон / фото REUTERS

Сегодня герцоги Кембриджские вместе с принцем Уэльским Чарльзом и его супругой герцогиней Корнуольской Камиллой нанесли визит в оборонно-медицинский реабилитационный центр Стэнфорд Холл в Лафборо, где у них запланирована встреча с его пациентами и сотрудниками.

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В этом центре оказывают неврологическую помощь и проводят физическую реабилитацию с использованием адаптированных тренажерных залов военным вооруженных сил Великобритании. Он был открыт в июне 2018 года принцем Уильямом, который является патроном благотворительной организации, проводившей сбор средств на его строительство, пишут Факты.

"Королевская четверка" пообщалась с персоналом и пациентами больницы. В том числе посетили местный тренажерный зал. Уильям попробовал сыграть в баскетбол, сидя в инвалидной коляске. А Чарльз помог ему сделать бросок, подкатив сына поближе к корзине.

На публике 38-летняя Кейт Миддлтон появилась в темно-синем жакете и юбке от Alexander McQueen. Свой образ герцогиня дополнила маленькой черной сумочкой и замшевыми сапогами.

72-летняя герцогиня Корунольская Камилла явилась в темно-зеленом шерстяном пальто от Mr Roy. Камилла была в шляпе (в которой она вышла из машины, но позже сняла в помещении). Кейт — с непокрытой головой, несмотря на то, что шел дождь с градом. Обе были в сапогах — по погоде. Кейт — на высоких каблуках, Камилла выбрала более устойчивую обувь.

Отмечается, что в предыдущий раз Уильям и его отец с супругами выходили в свет вчетвером в 2011 году. Пользователи соцсетей уже назвали принца Уильяма, его жену, отца и мачеху новой «королевской четверкой». После свадьбы принца Гарри фанаты королевской надеялись, что «великолепной четверкой» станут Кембриджи и Сассексы. Однако Гарри и Меган Маркл, напротив, отделились от Уильяма и Кейт, выехав из Кенсингтонского дворца основав собственный офис, занявшись собственными проектами. А затем и вовсе отказались выполнять свои королевские обязанности и переехали в Канаду.

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Надо сказать, что сегодня королевская семья оказалась в центре внимания и по другому поводу — и без того не слишком частый совместный выход в свет Кейт Миддлтон, принцев Уильяма и Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы затмила новость о разводе старшего внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса и его жены Отем. Супруги решили расстаться после 12 лет брака, а инициатором разрыва выступила Отем. Что послужило причиной разлада в семье, пока не сообщается.

Несмотря на обрушившиеся в последнее время довольно шокирующие новости для королевской семьи, Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают выполнять свои королевские обязанности — так, в ближайшее время они планируют отправиться в тур в Австралию, чтобы поддержать жертв лесных пожаров.

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Теги: #принц Уильям#королевская семья Великобритании#Кейт Миддлтон#Кейт Миддлтон и принц Вильям