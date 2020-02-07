Седокова снялась без трусов (фото)
04:51, 07 февраля 2020Звезды
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Многодетная мама не стесняется показывать себя в провокационных образах.
Седокова выглядит моложе с новой прической / instagram.com/annasedokova
Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась в сети новым снимком.
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На опубликованном в Instagram фото артистка предстала, судя по всему, без трусиков (на это обратили внимание и ее фаны) и в крохотном черном топе.
Седокова сменила прическу: заплела две косички, что мгновенно "омолодило" 37-летнюю исполнительницу. На ее лице - неброский макияж.
"Ты че, без трусов?", "Хотя бы стринги надела", "Ты без трусиков?", - спрашивают наперебой подписчики.
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