Седокова снялась без трусов (фото)

Многодетная мама не стесняется показывать себя в провокационных образах.

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась в сети новым снимком.

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На опубликованном в Instagram фото артистка предстала, судя по всему, без трусиков (на это обратили внимание и ее фаны) и в крохотном черном топе.

Седокова сменила прическу: заплела две косички, что мгновенно "омолодило" 37-летнюю исполнительницу. На ее лице - неброский макияж.

"Ты че, без трусов?", "Хотя бы стринги надела", "Ты без трусиков?", - спрашивают наперебой подписчики.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак на сцене сверкнула грудью в откровенном декольте.